Lauritz.com svarer igen på Bruun Rasmussens angreb

Et angreb fra konkurrenten Bruun Rasmussen får ikke Lauritz.com til at vende den anden kind til.



"I vores optik er Bruun Rasmussens nye model dyr for sælger," lyder det fra Bengt Sundstrøm, der er bestyrelsesformand i Lauritz.com.



Som Børsen skriver...