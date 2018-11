Bagmandspolitiet rejser ny tiltale i Hesalight-sag mod salgsagent: Bad kunder om at overføre aftalte betalinger på 3,3 mio til nyt kontonummer

Eksklusivt for kunder

Det retslige efterspil i kølvandet på konkursen i LED-selskabet Hesalight A/S vokser nu i størrelse.



Selskabets stifter og adm. direktør, Lars Nørholt, sidder i disse måneder på anklagebænken i Retten i Roskilde tiltalt for svindel for mere end 500...