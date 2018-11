Bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems (SBS) har besluttet at igangsætte en strategisk gennemgang af divisionen Automotive, der markedsfører og distribuerer reservedele til blandt andet biler - med Tyskland som det største marked.



Gennemgangen skal kortlægge, hvordan divisionen bedst positionerer sig til ændringerne i markedet, siger bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen.



- SBS Automotive har de seneste par år styrket sin operationelle platform, øget indtjeningen og forbedret markedstilgangen. På den baggrund er det naturligt, at vi nu analyserer de næste skridt i divisionens strategiske udvikling, siger han i en meddelelse.



Indsatsen skyldes, at hovedmarkedet - det frie europæiske reservedelsmarked - gennemgår store ændringer i disse år med konsolideringer og ændringer i forbrugernes købemønstre.



- Med sin strategiske position og fleksible forretningsmodel vurderes SBS Automotive at have gode forudsætninger for fortsat at udvikle sig under de ændrede markedsforhold, men analysen skal afklare, om divisionen kan drage fordele af at deltage aktivt i konsolideringen, lyder det i meddelelsen.



Investeringsbanken Carnegie er valgt som rådgiver til processen, oplyses det.



Gennemgangen ændrer ikke på SBS' forventninger til 2018, som stadig lyder på en omsætning på 685-710 mio. kr. og et EBITDA-resultat før særlige poster på 55-65 mio. kr.



SBS-aktien stiger tirsdag ved 11.30-tiden med 0,5 pct. til 20 kr. Det sker under meget lav omsætning.



/ritzau/FINANS