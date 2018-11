Små danske virksomheder bliver hårdt ramt af, at store virksomheder overskrider betalingsfristen til fire ud af ti små virksomheder.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Små virksomheder bliver hårdt presset, når store virksomheder, som er deres kunder, overskrider betalingsfristen. Det går ud over de små virksomheders likviditet.



"Det er et grundlæggende problem, at knap halvdelen af de små og mellemstore virksomheder oplever, at de store kunder kræver mere end 30 dages betalingsfrist, og hver tredje af dem føler sig presset til at acceptere det," siger Jakob Brandt, der er vicedirektør i SMVDanmark, til Jyllands-Posten Erhverv.



Jakob Brandt mener ikke, at det er rimeligt, at store virksomheder kan låne til meget lave renter, mens små virksomheder gennemsnitligt betaler mere end 5 pct. for deres kassekredit.



Landets største erhvervsorganisation DI kan dog ikke genkende billedet, og selv om ni ud af ti af erhvervsorganisationens medlemmer er små og mellemstore virksomheder, har organisationen ikke hørt, at det skulle være et problem. DI vil nu overveje at lave en undersøgelse af, om det reelt er et problem for de små virksomheder i organisationen.



/ritzau/FINANS