Easyjet øger overskuddet og gør klar til brexit

Flere passagerer på flyene har trukket resultaterne i vejret hos det britiske lavprisselskab Easyjet.



Easyjet kommer ud af det seneste regnskabsår med et overskud på 3,7 mia. kr. Det er en fremgang på næsten en halv mia. kr.



I løbet af det seneste år, der løb frem til slutningen af september, har selskabet haft 88,5 mio. passager om bord på sine fly. Det er en fremgang på 8,3 mio. på et år.



Omsætningen er steget med omkring 16 pct. til 49 mia. kr. Det dækker blandt andet over, at Easyjet har åbnet nye ruter.



Samtidig er omsætningen steget, efter at Easyjet sidste år købte en del af konkursboet fra det krakkede Air Berlin, da det overtog det tyske selskabs aktiviteter i lufthavnen Berlin Tegel.



Easyjet har på det seneste gjort sin forretning klar til tiden efter Storbritanniens farvel til EU. Selskabet forventer, at der lander en endelig aftale, så der fortsat kan flyves til og fra Storbritannien.



"Både EU og Storbritannien har sagt, at målet er at bibeholde flyvninger mellem EU og Storbritannien uanset udfaldet af brexitforhandlingerne. Det giver Easyjet tro på, at flyvningerne vil fortsætte," skriver selskabet i regnskabet.



Men for at være på den sikre side har Easyjet etableret baser i Østrig og Schweiz, så det ikke er forhindret i at flyve i Europa efter brexit.



Easyjet mangler dog at leve op til et krav om, at størstedelen af selskabets aktier skal være ejet af aktionærer i EU.



I øjeblikket er den andel kun på 47 pct. Selskabet forventer at være over 50 pct., når Storbritannien forlader EU.



Easyjet fortæller, at usikkerhed om brexit indtil videre ikke ser ud til at have ramt passagernes rejselyst. Halvdelen af Easyjets billetter for det næste halve år er allerede bestilt.



