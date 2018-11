Schweizisk høreapparatgigant lander stort set som ventet

Den schweiziske høreapparatgigant Sonova, der er konkurrent til GN og WDH, leverede med den brede pensel som ventet i første halvår. Driftsoverskuddet, EBIT, var dog lidt under det ventede, mens omsætningen var som ventet.



EBIT-resultatet for halvåret var 227,7 mio. schweizerfranc mod ventet ifølge Bloomberg 234,5 mio. schweizerfranc. I samme periode sidste år var det tilsvarende tal 215,5 mio. schweizerfranc.



Driftsoverskuddet målt som EBITA, som Sonova guider på, steg med 11 mio. schweizerfranc til 251,3 mio. schweizerfranc.



Forventningerne til hele regnskabsåret, der slutter ved udgangen af marts næste år, blev fastholdt og selskabet venter fortsat en vækst i EBITA på 6-9 pct. og en omsætningsvækst på 2-4 pct.



"Væksten i andet halvår vil blive støttet af produktet Phonak Audeo," skriver Sonova, der generelt venter vækst både indenfor implantater og høreapparater.



Sonova rapporterede om en vækst på 6,9 pct. i selskabets største region, EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika). Regionen udgør nu 54 pct. af selskabets omsætning mod 50 pct. i første halvår sidste år.



Salget i USA derimod faldt 8,8 pct. i lokal valuta. Det skyldes delvist, at selskabet har strømlinet og repositioneret sig i høreapparatsegmentet i USA. I de øvrige amerikanske lande i Nord- og Sydamerika steg salget 6,2 pct.



Fordelt på produktgrupper steg omsætningen i høreapparater med 1,7 pct. i lokalvaluta til 1194 mio. schweizerfranc. Den organiske vækst blev rapporteret til 2,3 pct. Væksten var negativt påvirket med 1,8 pct.point efter frasalg.



Implantatdelen voksede med 7,9 pct. i schweizerfranc til 109,4 mio. schweizerfranc. I lokale valutaer var væksten 6,7 pct. Den var drevet af vækst i EMEA, Latinamerika og Asien.



/ritzau/FINANS