Rygter om svigtende iPhone-salg skaber uro om Apple

Rygter om skuffende interesse for Apples nye modeller af iPhone spredte mandag uro blandt investorerne.



Og det resulterede i et markant kursfald på fire procent for Apples aktier på børsen i New York.



Det var en artikel i mandagens udgave af The Wall Street Journal, der fik investorerne til at sælge ud af Apple.



Kilder oplyser til avisen, at Apple de seneste tre uger har mindsket sine ordrer på komponenter til sine tre nyeste iPhone-modeller på grund af svag efterspørgsel.



Avisen mener at vide, at det er anden gang inden for kort tid, at Apple skærer i produktionsplanerne, da man også i oktober bad underleverandørerne om en tredjedel færre komponenter til levering i perioden fra september til februar.



De tre modeller, Iphone XS, XS Max og XR, blev lanceret i september.



Ifølge The Wall Street Journal er det især efterspørgslen efter XR-modellen, der kom ud i butikkerne i begyndelsen af oktober, som skuffer.



Ifølge Reuters har Apple ikke ønsket at kommentere avisens oplysninger.



For få uger siden skuffede Apple investorerne med et skøn for salget i julekvartalet, der ikke opfyldte analytikernes forventninger til omsætningen i de tre måneder.



Apples aktiekurs nåede den 3. oktober det højeste nogensinde med 232 dollar. Mandag lukkede kursen lige under 186 dollar.



Dermed er der i perioden kappet 20 pct. af værdien. Da kursen toppede var Apples markedsværdi på 1160 milliarder dollar. Efter mandagens kursfald er den samlede værdi af selskabet 918 milliarder dollar ifølge CNN.



Forskellen på 242 mia. dollar svarer til 1567 mia. kr.



Apples aktionærer har trods den seneste tids kursdyk dog fortsat fået et positivt afkast i 2018.



Hidtil i år er kursen steget 9,8 pct. i forhold til slutkursen i 2017.



/ritzau/