Den franske storbank Société Générale har indgået et forlig med de amerikanske myndigheder, som betyder, at banken betaler 1,34 mia. dollar eller 8,73 mia. kr. i bøde.



Sagen handler om, at Société Générale har forbrudt sig mod amerikanske sanktioner mod Iran, Sudan og Cuba i perioden 2003 til 2013, hvor banken gennemførte mere end 2600 pengeoverførsler til en værdi af samlet 8,3 mia. dollar i strid med amerikansk lovgivning.



"Société Générale har indrømmet sine bevidste overtrædelser af amerikansk sanktionslovgivning - og langvarig fortielse af disse overtrædelser - der resulterede i milliarder af dollar i ulovlige midler flød gennem USA's finansielle system," udtaler statsanklageren i Manhattan, Geoffrey s. Berman, i en meddelelse, hvor han også løfter en pegefinger:



"Andre banker bør tage sig i agt: Amerikansk sanktionslovgivning er og vil fortsat være en topprioritet for denne myndighed og vore partnermyndigheder."



Société Générale, som ifølge Bloomberg News er Frankrigs tredjestørste bank, vil betale 717 mio. dollar til det amerikanske justitsministerium, 420 mio. dollar til de finansielle myndigheder i New York, 163 mio. dollar til anklagemyndigheden i Manhattan, 81 mio. dollar til den amerikanske centralbank og 54 mio. dollar til det amerikanske justitsministerium.