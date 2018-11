Hvis aktionærerne i Victoria Properties havde håbet på en anbefaling fra bestyrelsen om, hvorvidt de skal sælge deres aktier i selskabet til Gefion Group eller ej, blev de mandag slemt skuffet.



Bestyrelsen forholder sig nemlig i en redegørelse neutralt til tilbuddet, der blev fremsat 10. oktober, og som lyder på 2 kr. per aktie.



"Samlet er bestyrelsen neutral i sin anbefaling til aktionærerne og anbefaler aktionærerne at træffe deres egen beslutning om, hvorvidt tilbuddet accepteres eller afslås," fremgår det mandag af en meddelelse til fondsbørsen.



Da tilbuddet blev fremsat, blev det offentliggjort, at Gefion Group allerede har sikret sig accept fra en gruppe af storaktionærerne i selskabet, så ejendomsudvikleren kan købe 41,54 pct. af kapitalen.



Gefion ejer allerede 8,56 pct. af kapitalen og er altså dermed er oppe på en kontrollerende ejerpost på 50,1 pct. Selskabet har tidligere forsøgt at komme på børsen ved at købe Neurosearch, hvilket mislykkedes.



Det nye opkøb skal dog ikke bruges til at børsnotere alle aktiviteterne, lød det i oktober. Planen er at beholde Gefion Group som et unoteret udviklingsselskab, mens Victoria skal bruges til investeringer i driftsejendomme.



I mandagens meddelelse til fondsbørsen vurderer bestyrelsen i Victoria Properties, at Gefions intention ligger i forlængelse af den nuværende i selskabet.



"Sammen med den yderligere beskrivelse af fremtidsplaner og strategi i tilbudsdokumentet vurderer bestyrelsen, at den i tilbudsdokumentet beskrevne strategi ligger i umiddelbar forlængelse af Victoria Properties nuværende strategi," fremgår det.



"På denne baggrund vurderer bestyrelsen, at Gefion Groups intention er at styrke og accelerere Victoria Properties nuværende forretning og strategi."



En aktie i Victoria Properties koster mandag ved 16.30-tiden 1,96 kr. efter et fald på 0,3 pct. Gefions tilbud løber indtil 10. december 2018 klokken 23.59, men kan dog forlænges.