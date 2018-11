NKT valgt som foretrukken leverandør til havvindmølleprojekt

NKT er blevet valgt som foretrukken leverandør og installatør af et eksportkabelsystem til det britiske havvindmølleprojekt Inch Cape ud for den skotske østkyst. Der er tale om en opgave, der typisk har en værdi af mellem 80-120 mio. euro, svarende til 600-900 mio. kr. Opgjort i standardmetalpriser er ordreværdien 520-820 mio. kr.Først skal projektet dog godkendes, inden en ordre forhåbentlig kan komme på tale i andet halvår af 2020 med leverance af kablerne i 2022-23. NKT har således indgået en såkaldt Pre-Construction Agreement (PCA) vedrørende kabelsystemet, og en endelig ordre er betinget af afsluttende kontraktforhandlinger og at kunden giver NKT godkendelse til at starte projektet op.- Disse milepæle forventes på plads i løbet af andet halvår 2020, såfremt projektet opnår godkendelse i den næste Contract for Difference (CfD) allokeringsrunde i England, som forventes at finde sted i 2. kvartal 2019, skriver NKT.Inch Cape-projektet omfatter produktion af 170 kilometer 220 kv offshore eksportkabler, samt installation udført af Boskalis.Aktien i NKT falder mandag yderligere 2,6 pct. til 84,30 kr. efter et dyk på næsten 23 pct. fredag, hvor NKT nedjusterede forventningerne og varslede et endnu svagere 2019./ritzau/FINANS