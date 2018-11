Pfizer trodser Trump - på vej med prisforhøjelser

Den amerikanske medicinalgigant Pfizer er på vej med nye prisforhøjelser. Dermed gør koncernen en ende på den prisfrysning, man indførte tidligere i år, og samtidig trodser man den amerikanske præsident Donald Trumps ønsker.



Samlet vil hver tiende af Pfizers præparater, eller 41 midler i alt, fra næste år opleve en prisforhøjelse på gennemsnitligt 5 pct., skriver Bloomberg News.



Donald Trump sikrede sig ellers en indefrysning af priserne i år, da han i juli i en direkte forhandling med topchef i Pfizer, Ian Read, indgik en aftale. Inden da havde Trump udtalt, at Pfizer burde "skamme" sig.



Juli-aftalen gjaldt dog kun til udgangen af 2018, eller indtil Donald Trumps tiltag til at sænke omkostningerne for medicinalbranchen blev implementeret, hvilket ikke er sket.



I forbindelse med regnskabet for tredje kvartal varslede Pfizer, at man ville vende tilbage til normalen med prisstigninger.



- Jeg venter, at vores tilgang ved udgangen af året vil være at karakterisere som normal forretning. Vi prissætter i markedspladsen. Vi prissætter i konkurrencedygtigt, og vi vil træffe de beslutninger i slutningen af året eller i januar, sagde Ian Read, ifølge Bloomberg News på en telekonference.



En talsmand for Trump-administrationen kommenterer Pfizers planer med, at der er "perverse" tilskyndelser i sundhedssystemet til at sætte priserne op.



/ritzau/FINANS