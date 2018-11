Amerikanske Airbnb, som formidler ferieudlejning af boliger for private, rundede i tredje kvartal en nettoomsætning, der var "substantielt mere end" 1 mia. dollar, skriver Financial Times fredag.



Fremgangen for koncernen, som ifølge en skrivelse har haft sit bedste kvartal i sin tiårige historie, skyldtes vækst i den internationale forretning, hvor investeringer har været med til at løfte antallet af gæster i Beijing med 91 pct. og i Mexico City med 79 pct.



Airbnb ses som en kandidat til en børsnotering i 2019, ligesom samkørselstjenesterne Uber og Lyft, og ifølge Financial Times er virksomheden vurderet til 31 mia. dollar.



I 2017 oplevede Airbnb sit første helår med overskud, da driftsresultatet, målt på EBITDA, endte på 100 mio. dollar efter en vækst i bookningerne på 150 pct.



