NKT-aktionærer mister 690 mio kr efter regnskab og direktørexit

Kabelproducenten NKT's aktionærer fik fredag barberet 22,7 pct., svarende til 690 mio. kr., af sin markedsværdi. Det skete, efter at selskabet inden børsåbning kom med skuffende meldinger for årets tredje kvartal og fremtiden.



I regnskabet nedjusterede NKT sine forventninger for det igangværende regnskabsår. Der ventes nu et operationelt EBITDA på cirka 70 mio. euro. Tidligere var forventningen et resultat i den lave ende af 90-110 mio. euro.



NKT præsenterede fredag forventningerne til næste års indtjening. Selskabet forventer her et operationelt EBITDA-resultat på 10-30 mio. euro. Det højeste mulige er altså mere end en halvering af det forventede resultat i indeværende år.



Sammen med regnskabet for tredje kvartal har NKT desuden sagt farvel til administrerende direktør Michael Hedegaard Lyng. For nuværende konstitueres økonomidirektør Roland M. Andersen som topchef, mens der bliver søgt efter en ny CEO.



2018 har indtil videre været et hårdt børs-år for NKT. Selskabet har mistet mere end totredjedele - 69,5 pct. - af sin markedsværdi.



/ritzau/FINANS