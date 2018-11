Deutsche Bank: Stadig usikkerhed om lægernes accept af Darzalex

Selv om Genmabs kræftmiddel Darzalex for nyligt viste gode resultater som førstebehandling af knoglemarvskræft i kombination med Revlimid og Dexamethason, så er det fortsat usikkert, i hvor høj grad amerikanske læger vil tage Darzalex til sig, mener Deutsche Bank. Banken peger på, at et alternativ kan være først at give Darzalex som andenbehandling af knoglemarvskræft i kombination med kræftmidlet Pomalyst, og altså ikke inkludere Darzalex i den første behandling af patienterne."De relative fordele ved de to tilgange vil sandsynligvis stadig blive debateret efter ASH (videnskabelig kræftkonference, red.) Dette sammenholdt med den ekstra belastning ved at få infusioner med Darzalex, kan muligvis dæmpe optaget af patienter i førstebehandling," skriver Deutsche Bank i et notat.Banken gentager anbefalingen "hold" af Genmab. Kursmålet er 1220 kr.Aktien i Genmab stiger fredag formiddag med lige over 3 pct. til 932 kr./ritzau/FINANS