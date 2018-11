ATP's ejendomsdirektør stopper efter 17 år

Direktør i ATP Ejendomme Michael Nielsen har valgt at fratræde sin stilling.



Han afløses af ATP Ejendommes finansdirektør Martin Vang Hansen.



"Beslutningen er truffet for at give plads til nye kræfter i forhold til den transformation, som ATP's fondsdirektør Kasper Ahrndt Lorenzen har igangsat for yderligere at styrke investerings- og ledelsesprocesser på tværs af ATP's investeringsforretning," skriver ATP i en pressemeddelelse.



"Efter næsten 17 år er tiden inde til vagtskifte i ATP Ejendomme. Jeg har haft en fantastisk tid i ATP. Det gør mig stolt at tænke på alt det, vi har opnået sammen, men det er selvfølgelig også med vemod, at jeg nu slipper rorpinden og siger farvel til de fantastiske kolleger i ATP Ejendomme – og ditto i Hillerød. Til alle vil jeg gerne sige en stor tak – og på gensyn. Og alt det bedste til min efterfølger," udtaler Michael Nielsen i meddelelsen.



Michael Nielsen har stået i spidsen for en ejendomskoncern med værdier for omkring 50 mia. kr., der er blandt landets største.



Han har været en af drivkræfterne bag en række af ATP's store internationale ejendomsinvesteringer samt markante investeringer i Danmark som fx Ørsteds hovedkontor, FN-Byen og Axel Towers – ejendomme, der i dag står som markante vartegn i København.



"Michael Nielsen har gjort et fantastisk stykke arbejde i ATP Ejendomme. Han har udviklet ejendomsporteføljen til i dag at udgøre ca. 50 mia. kr. og skabt flotte afkast til gavn for danske pensionister," udtaler fondsdirektør Kasper Ahrndt Lorenzen, der glæder sig over, at Michael har indvilget i fortsat at stille sin viden og erfaring til rådighed for ATP. I præcist hvilken rolle er endnu ikke fastlagt.



Med dagens udmelding overtager Martin Vang Hansen direktørposten i ATP Ejendomme. Direktørskiftet sker fra i dag, og Michael Nielsen vil overdrage sine opgaver frem til årsskiftet.