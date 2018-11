NKT-topchef stopper med øjeblikkelig virkning

Opdateret 8.10 Topchef i NKT Michael Hedegaard Lyng fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning.Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.Finansdirektør Roland M. Andersen konstitueres som adm. direktør, mens NKT sætter gang i jagten på en ny frontfigur for kabelselskabet, hvis aktie er faldet med 60 pct. i år.Det bliver bestyrelsesformand Jens Due Olsen, som deltager på dagens telekonference for investorer og analytikere om det skuffende resultat for tredje kvartal, som netop er offentliggjort. Her meddeler selskabet, at det nedjusterer forventningerne til årets resultat pga. eksterne uventede omstændigheder - og at det forventer, at 2019 bliver markant dårligere.NKT nedjusterer specifikt forventningerne til indtjeningen for sine kabelaktiviteter i 2018, hvor selskabet nu venter et driftsoverskud ca. 70 mio. euro. mod tidligere udmeldt 90-110 mio. euro. I 2019 spår NKT, at driftsresultatet vil dykke helt ned til 10-30 mio. euro."Jeg vil gerne takke Michael Hedegaard Lyng for det engagement han har vist i NKT, siden han kom til selskabet i 2007. Han har siden 2014 stået i spidsen for den transformation af kabelforretningen, som tog ekstra fart med købet af ABB HV Cables. Derudover havde Michael afgørende betydning for opsplitningen af NKT i to selvstændigt børsnoterede selskaber," udtaler bestyrelsesformand Jens Due Olsen i meddelelsen.Desuden understreger bestyrelsen, at den bakker op om selskabets 2020-strategi med fokus på at forbedre indtjeningen og væksten.