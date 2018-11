Chipproducenten Nvidia skuffede - aktien dykkede kraftigt

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske chipproducent Nvidia skuffede efter markedets lukning sine investorer med et regnskab for tredje kvartal, der ikke levede op til forventningerne på hverken top- eller bundlinjen.



Selskabet kom gennem sit tredje kvartal med et justeret overskud per aktie på 1,84 dollar, mens omsætningen landede på 3,18 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,92 dollar og en omsætning på 3,24 mia. dollar.



Samtidig skuffer Nvidias guidance også. Selskabet venter en omsætning på 2,7 mia. dollar, plus eller minus 2 pct., i fjerde kvartal. Det er slet ikke i nærheden af forventningerne i markedet, som ifølge Bloomberg News på forkant lød på 3,4 mia. dollar.



"Vores kortsigtede resultater afspejler lageroverskud i kanalen efter kryptovaluta-boomet, som nu bliver korrigeret. Vores markedsposition og vækstmuligheder er stærkere end nogensinde," udtaler topchef i Nvidia, Jensen Huang, i regnskabet.



Aktien i Nvidia faldt 16,8 pct. i eftermarkedet, og også andre chipnavne trak med ned. Advanced Micro Devices (AMD) faldt med 5,1 pct. Intel mistede 0,8 pct., selv om koncernen også efter markedets lukning har annonceret et tilbagekøb på yderligere 15 mia. dollar, og Broadcom mistede 1,2 pct.



/ritzau/FINANS