B&O-konkurrent buldrer op efter lukketid

Amerikanske Sonos, der med sine trådløse højttalere, blandt andet konkurrer med danske Bang & Olufsen opnåede sit hidtil bedste resultat i sit fjerde kvartal. Samtidig var perioden bedre end ventet blandt analytikerne, ligesom prognosen for 2018/19-regnskabet ligger over konsensus.



Aktien stiger i eftermarkedet med 15 pct.



Sonos kom gennem sit fjerde kvartal med et justeret underskud per aktie på 2 cent, mens omsætningen landede på 273 mio. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på minus 10 cent og en omsætning på 249 mio. dollar.



Prognosen for det nye og igangværende regnskabsår lyder samtidig på en omsætning i intervallet 1,250 til 1,275 mia. dollar, mens Wall Street havde regnet med 1,210 mia. dollar - altså mindre end selv den nederste ende af Sonos' udmeldte interval.



For det igangværende første kvartal venter højttalerproducenten en omsætningen i intervallet 485 til 495 mio. dollar mod et estimat hos analytikerne på 469 mio. dollar.



/ritzau/FINANS