Kursmål på GN sænkes med 15 pct

Kursmålet for aktien i GN Group er torsdag blevet skåret med knap 15 pct. fra 365 kr. til 311 kr. af finanshuset JPMorgan.



Anbefalingen af aktien i GN Group fastholdes imidlertid på positive "overweight", og det nye, men lavere kursmål indikerer da også stadig et potentiale på godt 21 pct. i forhold til GN's lukkeniveau i 256,9 kr. torsdag.



GN leverede regnskab torsdag før børsåbning. Hearing-delen var som ventet, mens Audio-delen var bedre end konsensus.



GN fik i kvartalet en omsætning på 2560 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 462 mio. kr. Til sammenligning ventede analytikerne en omsætning på 2519 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 448 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af selskabet selv.



Men aktien faldt 3,6 pct. til 256,90 kr. i torsdagens sure marked og sluttede tæt på bunden af C25.



