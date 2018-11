Endnu én af Apples leverandører må nedjustere

Rækken af Apples leverandører, som må nedjustere forventningerne, bliver stadig længere. Senest har schweiziske AMS, der laver lyssensorer til smartphones, onsdag aften skåret forventningerne til en omsætning på 480-520 mio. dollar i fjerde kvartal fra tidligere 570-610 mio. dollar.



AMS skriver, at nedjusteringen skyldes en nylig ændring i efterspørgslen fra en væsentlig kunde, men sætter ikke navn på, hvem der er tale om.



Tidligere denne uge har andre af Apples leverandører Qorvo, Lumentum Holdings og Japan Display også nedjusteret forventningerne, skriver Bloomberg News.



Ingen har specifikt nævnt vigende efterspørgsel fra Apple som årsag, men den amerikanske mastodont er den største kunde hos alle fire, skriver Bloomberg.



Aktien i Apple har da også været i modvind i løbet af ugen og faldt onsdag 2,8 pct. til 186,80 dollar. Samlet er Apple nu faldet uafbrudt i fem børsdage - en tangering af den længste nedtur i et halvt år.



For AMS startede torsdagen også med et stort kursdyk, men aktien er siden vendt rundt og ligger onsdag ved 12.40-tiden 5 pct. højere. Fremgangen kommer dog efter et fald på næsten 10 pct. onsdag og 22 pct. mandag, hvor Lumentum nedjusterede.



Lumentum faldt mandag 33 pct. og har kun rettet sig lidt siden. Qorvo, der nedjusterede forventningerne tirsdag, er faldet alle ugens dage med samlet næsten 8 pct., mens Japan Display er nede med 18 pct. i denne uge.



