Facebook beskyldes for falsk information om kritikere og konkurrenter

Facebook hyrede angiveligt et pr-firma til at sprede miskrediterende information om kritikere og konkurrenter.



Det skriver avisen New York Times ifølge Ritzau Finans.



Det sociale medie skulle - under voksende pres over sin rolle i den russiske indblanding ved det amerikanske præsidentvalg i 2016 - have valgt at hyre Definers Public Affairs.



Firmaet udgav flere negative artikler om teknologiselskaber som Google og Apple.



Det skal være sket i et forsøg på at fjerne fokus fra Facebook.



Facebook skriver i en meddelelse, at selskabet ikke har forsøgt at skjule sin forbindelse til Definers Public Affairs, og det afviser at have spredt falsk information.



/ritzau/