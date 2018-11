Alm. Brand-topchef: Det danske vejr gør det svært at ramme præcist med forventningerne til forsikring

Relateret indhold Aktieordbog

Vejret var gunstigt for forsikringsselskabet hos Alm. Brand i årets tredje kvartal, hvor der var færre udgifter til både vejrligskader og storskader end ventet.



Det var også specielt en mere positiv udvikling i forsikringsdelen end forudset, der banede vej for den opjustering, som Alm. Brand præsenterede torsdag morgen.



- Både storskader og vejrligskader har været lidt bedre end normalt for et tredje kvartal. Vi har været nogenlunde forskånet for sommerskybrud, og en del af sommeren var der slet ikke noget regn, siger Søren Boe Mortensen, der er administrerende direktør, til Ritzau Finans.



Udgifter til skader, som vejret var årsag til, løb op i 29 mio. kr. i tredje kvartal, og det er et stykke under udgifterne på 40 mio. kr., som selskabet havde på den post i samme periode året forinden.



I tredje kvartal var udgifterne til storskader på 79 mio. kr. Det er omvendt 5 mio. kr. mere end i samme periode sidste år - men alligevel under det forventede niveau.



De første tre kvartaler af 2018 har samtidig været positivt påvirket af afløbsgevinster - og det fremgår af regnskabet, at det særligt er den post, der har er årsagen til opjusteringen.



- Vi har konstateret nogle lukkede skadesager, vi havde hensat til, som er kommet bedre ud end ventet, siger Søren Boe Mortensen.



Alm. Brand venter nu et overskud før skat på 700 til 750 mio. kr., og det er en opjustering fra den tidligere prognose på 600-700 mio. kr. Opjusteringen kommer primært fra forsikringsdriften, hvor der nu er lagt 60 mio. kr. til resultatprognosen.



De nye forventninger har ikke taget højde for, hvorvidt det også kommer til at trække op eller ned i fjerde kvartal.



SVÆRT AT RAMME PRÆCIST MED FORVENTNINGER



Selskabet har også præsenteret forventninger for 2019, og de er et stykke under det ventede niveau for 2018. Næste år ventes resultatet før skat at blive på 500 til 600 mio. kr. - fordelt på 475 mio. kr. fra forsikring, 80 mio. kr. fra pension og 100 mio. kr. fra banken - før afskrivninger på 30 mio. kr.



Ifølge direktøren er det svært at ramme præcist med forventningerne - særligt for forsikringsdriften.



- Når vi regner for det kommende år, så regner vi med, at vejrliget er normalt, og at storskaderne også er på et normalt niveau. Begge dele har været bedre end forventet i den del af året, der er gået.



- Det er særligt vejrliget, man skal stoppe op ved. I mange år vil det være bedre end ventet, men i nogle år er der store og skybrud. Vores forventninger vil sjældent passe helt fra start, fordi vejrliget vipper op og ned, siger Søren Boe Mortensen.



Samtidig budgetterer Alm. Brand med afløbsgevinster i forventningerne til fjerde kvartal og til næste år.



/ritzau/FINANS