Milliardsalg sikrer overskud i Zealand Pharma trods nulomsætning

På trods af at omsætningen ikke løftede sig fra nulpunktet, lykkedes det alligevel for Zealand Pharma at præsentere et overskud i tredje kvartal af 2018.



Det skyldes, at selskabet i september indgik en aftale om at sælge retten til fremtidige royalties og kommercielle milepæle fra diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia. Det sikrede Zealand Pharma en betaling på 205 mio. dollar, svarende til 1,31 mia. danske kr. Omkostningerne til salget løb op i 211,3 mio. kr., og den del indgår derfor ikke i regnskabet for tredje kvartal.



Driftsresultatet i tredje kvartal på 1 mia. kr., og det er en fremgang fra underskuddet på 39,1 mio. kr., som Zealand Pharma kunne fremvise på den post i samme periode året forinden.



Omsætningen i tredje kvartal var på 0 kr., mens den i tredje kvartal af 2017 lød på 39,1 mio. kr.



- Tredje kvartal var forandrende for Zealand. Med salget af fremtidige royalties og milepæle blev vi et finansielt stærkere selskab med finansieringen til og et fokus på at få vores egne lægemiddelkandidater i den sene fase på markedet, siger Britt Meelby Jensen, der er administrerende direktør, i regnskabet.



I kvartalet har Zealand Pharma igangsat tre fase 3-programmer - herunder et med Glepaglutid til behandling af korttarmssyndrom.



Selskabet præsenterede også i september positive resultater fra det andet af to fase 3-studier med Dasiglucagon, der skal bruges til at behandle alvorlige tilfælde af for lavt blodsukker hos patienter med type 1-diabetes.



Zealand Pharma fastholder desuden forventningerne til 2018 om omkostninger i intervallet 475-495 mio. kr.