Verdens største detailkæde, amerikanske Walmart, opjusterer forventningerne efter et tredje kvartal, der overgår analytikerforventningerne til indtjeningen, men halter lidt efter målt på omsætningen.



Walmart venter nu et ordinært resultat per aktie på 4,75-4,85 dollar i 2018 mod tidligere 4,65-4,80 dollar. Det er samtidig en positiv overraskelse for analytikerkorpset, der ifølge Bloomberg News estimerede et resultat per aktie på 4,76 dollar - helt i bunden af Walmarts nye skøn.



Ses isoleret på tredje kvartal viste Walmarts regnskab et resultat per aktie på 1,08 dollar - 7 cent mere end ventet af analytikerne.



Omsætningen blev 124,9 mia. dollar, hvilket var 0,6 mia. dollar mindre end forudset.



På formarkedet ligger Walmart-aktien til en stigning på 0,4 pct. kort efter klokken 13.



/ritzau/FINANS