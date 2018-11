Minister vil have redegørelse fra Finanstilsynets formand - "Før da, kan jeg ikke vurdere sagen"

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil ikke kommentere på, at Finanstilsynets formand, David Lando, tidligere har siddet i bestyrelsen for Kapitalforeningen Investin Pro, som Nordea i 2008 brugte til udbyttefinte.



Det oplyser Rasmus Jarlov i et mailsvar:



"Jeg regner med at få en redegørelse. Før da, kan jeg ikke vurdere sagen."



Både Socialdemokratiet og SF flagede torsdag formiddag, at de vil kalde erhvervsministeren i samråd for at høre ham til sagen.



"Det her stiller et meget alvorligt spørgsmålstegn ved, om David Lando kan fortsætte som formand for Finanstilsynet," lød kommentaren fra Peter Hummelgaard Thomsen (S), der er medlem af erhvervsudvalget for Socialdemokratiet.



Til Finanswatch sagde SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, der ligeledes har kaldt Rasmus Jarlov i samråd, følgende:



"Jeg har ikke megen tillid, til nogen der har deltaget i det her."



Børsen kunne onsdag afdække, at Nordea i 2008 oprettede en fond i Nykredit med det ene formål at hive udbytteskat ud af Schweiz via en kontroversiel finte, som myndighederne i Schweiz siden har sat en stopper for.