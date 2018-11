Torm har røde tal som følge af svært marked

Mio. dollar Q3 2018 Q3 2017 9M 2018 9M 2017 FY 2017 Nettoomsætning 140,4 155,8 466,8 485,6 657,0 EBITDA 14,7 37,0 81,4 116,8 157,6 Resultat før skat -24,5 -3,9 -32 -0,6 3,2 Nettoresultat -24,9 -4,2 -33,1 -1,2 2,4

Mio. dollar Ved Q3 2018 Før Q3 2018 Resultat før skat Ingen forventninger Ingen forventninger EBITDA Ingen forventninger Ingen forventninger

Torm, der fragter olieprodukter rundt på verdenshavene, havde røde tal i tredje kvartal, hvor markedet var alt andet end gunstigt.- Markedet for produkttank nåede historisk lave niveauer i tredje kvartal påvirket af en nedgang i væksten i efterspørgslen og kortere sejladser. Jeg er ikke desto mindre tilfreds med, at Torm fortsat præsterer godt i et svært marked, siger administrerende direktør i Torm Jacob Meldgaard ifølge regnskabsmeddelelsen.Omsætningen faldt i kvartalet til 140,4 mio. dollar fra 155,8 mio. dollar i samme periode året før, mens driften før finansposter (EBIT) akkurat viste et minus på 15,3 mio. dollar mod et plus på 5,8 mio. dollar i samme periode året før.På bundlinjen fik Torm et underskud på 24,9 mio. dollar, hvilket er en forværring fra et underskud på 4,2 mio. dollar i samme periode året før.Torms gennemsnitlige rater per dag faldt i kvartalet til 10.598 dollar - et fald på 26 pct.- Vi mener, at produkttankraterne har nået bunden i tredje kvartal, og i fjerde kvartal har vi set bedre rater drevet af øget eksportaktivitet i den amerikanske del af Den Mexicanske Golf og et stærkere råolietankmarked, siger Jacob Meldgaard.Torm, der stadig ikke offentliggør finansielle forventninger til 2018, falder 0,4 pct. til 113,50 kr.Tabel over Torms regnskab for tredje kvartal af 2018:Torms forventninger til 2018/ritzau/FINANS