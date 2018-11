Santa Fe Group - det tidligere Østasiatisk Kompagni - nedjusterer forventningerne til 2018 og venter nu en omsætning i niveauet 260 mio. euro og et ebitda-resultat før særlige poster på minus 4 mio. euro.Særlige poster ses nu endvidere at give et nettotab på omkring 2 mio. euro. Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal af 2018.Tidligere ventede selskabet en omsætning på 270 mio. euro og et ebitda-resultat på 0 mio. euro. Det var endvidere ventet, at særlige poster ville give en nettoindtægt på omkring 5 mio. euro.Aktien falder 3,5 pct. til kurs 16,4. Allerede før regnskabet var aktien i krise. Den er faldet 62 pct. i 2018./ritzau/FINANS