Mærsk og fire af de største rivaler opretter it-samarbejde

A.P. Møller-Mærsk er på vej med i et nyt it-samarbejde med fire af de største containerrederier i verden.



De har planer om at oprette en organisation, der skal sætte skub i digitaliseringen i containerbranchen og sørge for, at containerfragt kan blive mere effektivt på tværs af rederierne.



Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag.



Samarbejdet skal være neutralt, non-profit og ikke udvikle nye digitale platforme, men alene stå for at sikre, at der arbejdes ud fra samme standarder i branchen.



"Det er til gavn for kunderne og alle interessenter, hvis containerrederierne arbejder ud fra et fælles sæt it-standarder. Vi arbejder mod mindre bureaukrati og bedre gennemsigtighed," udtaler André Simha, it-chef hos rederiet MSC og talsperson for gruppen, der endnu ikke har fået et fælles navn.



Ud over Mærsk og MSC deltager CMA CGM, Hapag-Lloyd og japanske ONE, og dermed står kun kinesiske Cosco udenfor, hvis man kigger på branchens giganter. De fem rederier har til sammen en markedsandel på godt 58 pct. af containerbranchen ifølge tal fra Alphaliner.



Samarbejdet, der oprettes i starten af 2019, bliver dog åbent for alle, skriver rederierne.



"Mens branchen allerede har flere organisationer og sammenslutninger, så medlemmerne et behov for en neutral og non-profit-gruppe for rederier, der er drevet af at levere fordele til branchen og dens interessenter," lyder det i pressemeddelelsen.



Rederierne understreger, at der ikke skal diskuteres drift og salg, så de ikke kommer i karambolage med konkurrencereglerne.



Mærsk har tidligere i år lanceret en digital handelsplatform baseret på blockchain-teknologi, Tradelens, men haft svært ved at få andre rederier med, fordi det danske rederi ejer rettighederne til projektet sammen med IBM.



For nylig kom fire andre rederier og et stort havneselskab med deres egen blockchain-platform, Global Shipping Business Network.



