GN lander bedre end ventet på både top- og bundlinje

GN Store Nord klarede sig bedre end ventet i tredje kvartal, hvor selskabet realiserede en omsætning på 2560 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 462 mio. kr.



Til sammenligning ventede analytikerne en omsætning på 2519 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 448 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af selskabet selv.



I tredje kvartal 2017 omsatte GN Group for 2282 mio. kr. og realiserede et driftsresultat (EBITA) på 406 mio. kr.



Dermed blev EBITA-marginen 18,0 pct. i tredje kvartal i år mod ventet 17,8 pct., der også var niveauet i tredje kvartal 2017.



Den organiske vækst hos GN Group blev i tredje kvartal 12 pct. mod ventet 11,1 pct. blandt analytikerne og 7 pct. i tredje kvartal året før.



På de nedre regnskabslinjer realiserede GN Group et resultat før skat og et nettoresultat på henholdsvis 386 mio. kr. og 301 mio. kr.



I tredje kvartal sidste år bød de to poster på overskud på henholdsvis 364 mio. kr. og 283 mio. kr.



/ritzau/FINANS