Levi's på vej tilbage på børsen

Levi Strauss, koncernen, der oprindeligt opfandt blue jeans, er på vej tilbage på aktiemarkedet. Selskabet planlægger at rejse mellem 600 og 800 mio. dollar i forbindelse med noteringen, som vil værdisætte det gammelkendte brand til 5 mia. dollar.



Det skriver Financial Times med henvisning til to unavngivne kilder.



Levi Strauss, der producerede de første par blå cowboybukser tilbage 1873, har sat sig som mål at ramme børsmarkedet i første kvartal 2019, og man har hyret investeringsbankerne JPMorgan og Goldman Sachs til at bistå med børsnoteringen.



Levi Strauss omsætter for 5 mia. dollar om året i 110 lande. I seneste kvartal, som sluttede med udgangen af august, var salget på 1,4 mia. dollar, mens nettoresultatet var på 130 mio. dollar.



