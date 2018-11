Uber i vækstopbremsning - taber stadig milliarder

Den amerikanske samkørselstjeneste Uber oplevede i tredje kvartal en opbremsning i væksten, som blev næsten halveret i forhold til andet kvartal.



Der var dog alligevel en fremgang på toplinjen på 38 pct. på årsbasis til 2,95 mia. dollar, men i kvartalet før var der en vækst på 63 pct., mens toplinjen voksede med 70 pct. i første kvartal.



Hullet i kassen voksede samtidig videre med et minus på 1,07 mia. dollar mod et minus på 0,89 mia. dollar i andet kvartal. Det var dog noget bedre sammenlignet med tredje kvartal 2017, da underskuddet landede på 1,46 mia. dollar.



Udviklingen i tredje kvartal vil sætte spørgsmålstegn ved, om Ubers mulige børsnotering til næste år kan værdisætte selskabet i til 100 mia. dollar, som flere har peget på. Hvis investorerne skal betale en høj pris for selskabet, så skal væksten enten være meget høj eller indtjeningen meget positiv.



Uber skal dog finansiere en række vigtige tiltag, og det hæmmer koncernen på bundlinjen, skriver Financial Times. Madudbringningsforretningen Uber Eats koster fortsat store investeringer, ligesom Uber investerer kraftigt i selvkørende biler.



Desuden er der en hård konkurrence om markedsandele på hjemmemarkedet i USA, hvor man i kampen mod Lyft holder priserne nede ved at give et tilskud til chaufførerne. Det samme gør man i Indien og i Mellemøsten, hvor konkurrencen med henholdsvis Ola og Careem også er hård.



Endelig har Uber i kvartalet været ramt af den styrkede dollar, som har kostet på omsætningen i blandt andet Latinamerika.



I kvartalet havde Uber bruttoindtægter, før betaling til chauffører og restauranter, på 12,7 mia. dollar. Det var en vækst på 34 pct. sammenlignet med en vækstrate på 41 pct. i andet kvartal. For Uber Eats var bruttoomsætningen på 2,1 mia. dollar mod 1,5 mia. dollar i kvartalet før.



/ritzau/FINANS