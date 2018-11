Relateret indhold Tilføj søgeagent Alibaba Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Alibaba

Den canadiske tøjkoncern Canada Goose, som er kendt for sine dunjakker, har luft under vingerne på aktiemarkedet onsdag, hvor aktien stiger med 12,1 pct.



Fremgangen skyldes et stærkt regnskab for andet kvartal og en opjustering af forventningerne til 2018/19-regnskabet.



Canada Goose venter nu en omsætningsvækst på årsbasis på mindst 30 pct. mod førhen minimum 20 pct., og samtidig spås indtjeningen per aktie at stige med mindst 40 pct. mod tidligere mindst 25 pct.



Koncernen begrunder opjusteringen med en bred fremgang på tværs af hele forretningen, men især det direkte salg til kunderne gennem egne forretninger er eksploderet med mere end en fordobling til 50 mio. canadiske dollar i andet kvartal.



Canada Goose har ifølge Bloomberg News nu slået forventningerne syv kvartaler i træk, og samtidig peger analytikerne på, at selskabets forventninger ofte er konservative.



"Vi er ansvarlige. Vi er et hurtigtvoksende selskab, og det er spændende at være et hurtugtvoksende selskab. Men at spå om hastigheden på et rumskib er lidt svært," siger Dani Reiss, topchef i Canada Goose til Bloomberg News.



Canada Goose kom gennem sit andet kvartal med et justeret overskud per aktie på 46 canadiske cent, mens omsætningen landede på 230 mio. canadiske dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 26 canadiske cent og en omsætning på 198 mio. canadiske dollar.



Driftsresultatet, målt på justeret EBITDA, landede på 71 mio. canadiske dollar. Her havde analytikerne ventet 44 mio. canadiske dollar.



Canada Goose øger i denne tid sine omkostninger en del, da man også forbereder åbningen af forretninger i Kina og i Hongkong samt onlinesalg i Kina via Alibaba.



/ritzau/FINANS