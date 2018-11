Energiselskabet Athena Investment har fået ny bestyrelsesformand, efter at den tidligere - Luca Rovati - tirsdag meddelte, at han sammen med bestyrelsesmedlem Alessandro Rovati af personlige årsager havde valgt at forlade selskabets bestyrelse.



Ved et bestyrelsesmøde onsdag blev det vedtaget, at den nye bestyrelsesformand er Peter Høstgaard-Jensen, og Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini fortsætter som næstformand.



