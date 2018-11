Relateret indhold Aktieordbog

Den italienske kabelproducent Prysmian bekræfter i sit regnskab for tredje kvartal prognosen for hele året.



Dermed venter selskabet fortsat et justeret driftsresultat, EBITDA, for 2018 på 860-920 mio. euro.



I tredje kvartal omsatte Prysmian for 2,93 mia. euro, hvilket var tæt på analytikernes forventninger på 2,90 mia. euro, ifølge et estimat fra Bloomberg News.



/ritzau/FINANS