Analytiker: Mærsk bør være opmærksom på handelskrigens forskydninger

Handelskrigen mellem USA og Kina får formentligt negative konsekvenser for A.P. Møller-Mærsk på længere sigt, men på den helt korte bane har det omvendt øget importen af varer fra Kina.



Det fortalte Søren Skou, der er administrerende direktør hos Mærsk, i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal onsdag.



Handelsstridighederne kan derfor også få resultaterne til at svinge hos koncernen, og det er vigtigt at være opmærksom på, siger Ricky Steen Rasmussen, der er aktieanalytiker hos Nykredit.



"Det skaber nogle forskydninger, og det skal man som aktionær være meget opmærksom på. Andet halvår af 2018 ser ud til at blive ekstra godt målt på volumener, mens de i 2019 ser ud til at være lidt nedadgående. I 2020 vil vi nok have en år-til-år-effekt, der er mere rimelig," siger han til Ritzau Finans og tilføjer, at man derfor bør se på resultaterne over en længere periode for at kunne se den reelle effekt af handelskrigen.



Ifølge Ricky Steen Rasmussen er det ikke overraskende, at de fragtede volumener kommer til at nyde godt af konflikten på den helt korte bane - frem mod at tarifferne indføres, forhøjes eller bredes ud på flere varegrupper.



"Hvis man som producent kan få varerne billigere ved ikke at betale told på dem, har man øget bundlinjeffekten. Volumenerne bliver løftet, lige indtil at toldsatserne træder i kraft. Og hvis man forventer, at der kommer yderligere satser, så vil volumenerne fortsætte med at være højere indtil da."



"Der er en årsag til, at vi som danskere handler ved grænsen, eller at vi køber stort ind, hvis vi kan få en vare billigere. Det er en direkte nettoindtjening for selskaberne, for næste år hvor alle konkurrenterne måske skal hæve priserne på grund af dyrere varer, så har man måske en del til overs, som man kan tjene mere på eller tage lavere priser for," siger Ricky Steen Rasmussen.



Det større indkøb, frem mod at yderligere toldsatser træder i kraft, betyder dog også, at der i perioden efterfølgende med stor sandsynlighed skal fragtes mindre.



"Man kan ikke fylde mere på lagrene, end der er plads til. Derudover vil samhandlen blive holdt nede. Det er en bekymring, og vi skal se, hvordan det rammer i første og andet kvartal," siger Nykredits aktieanalytiker.



Ifølge Ricky Steen Rasmussen fastholder Mærsk den tidligere retorik om handelskonflikten i forbindelse med onsdagens regnskab om, at de negative effekter endnu ikke kan mærkes, men at verdenshandlen kommer til at lide under øget protektionisme.



