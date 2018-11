Den indiske vindmølleproducent Suzlon, der er tynget af en stor gæld, kom ud af andet kvartal af regnskabsåret 2018/19 med underskud.



Bundlinjen viser et minus på 6,27 mia. rupier - svarende til ca. 570 mio. kr. - mens resultatet opgjort eksklusive ekstraordinære forhold og effekt af ændrede valutakurser på gælden blev 2,8 mia. rupier - sidstnævnte på niveau med samme kvartal sidste år.



Omsætningen opgøres endvidere til 11,95 mia. rupier (1,1 mia. kr.) mod 11,51 mia. rupier i andet kvartal 2017/18.



Driftsresultatet, EBITDA, før valutaeffekt opgøres til plus 1,15 mia. rupier svarende til en margin på 9,6 pct., men længere nede i regnskabet trækker finansieringsomkostninger resultatet i rødt.



"Vores udvikling i andet kvartal er påvirket af en langstrakt omstillingsfase, og vores volumener fortsætter med at være afdæmpede. Vi fortsætter med at være fokuserede på omkostningsoptimeringer på tværs af forretningen for at øge vores konkurrencekraft i et ændret markedsscenarie," siger Suzlons finansdirektør, Kirti Vagadia, i regnskabet.



