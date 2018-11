H+H International har haft stærk fremgang i tredje kvartal, og nyder blandt andet godt af et stærkt polsk marked. Alle markeder i "det gamle" H+H bidrager dog positivt, siger selskabets administrerende direktør, Michael T. Andersen, til Ritzau Finans.



Samlet havde virksomheden i juli, august og september en organisk vækst på 21 pct., hvor væksten for regionen Østeuropa isoleret set er opgjort til hele 36 pct.



"Vi har stadigvæk meget stor vækst i Polen, hvor økonomien er god, og det lykkes os at blive ved med at forbedre vores output fra fabrikkerne, og det lykkes også stadigvæk med at få meget gode prisstigninger. Så det er meget stærkt," siger selskabets administrerende direktør Michael T. Andersen.



Selskabet kan samtidig glæde sig over igen at have fået sin fabrik i Borough Green i England op at køre, efter at den i en periode har været lukket ned for en større opgradering.



"Vi har stadigvæk noget optimeringsarbejde med den og arbejder på at få den helt op på den maksimale kapacitet. Men vi ligger nu på over 90 pct. af, hvad vi ideelt skal kunne producere ud af den fabrik," vurderer Michael Andersen.



H+H nyder dog godt af høj efterspørgsel på tværs af forretningen.



"Alle markederne i det, vi kan kalde det gamle H+H, er kommet bedre ud end i samme periode sidste år. Så alle markederne bidrager faktisk til væksten. Og så er der vores opkøb, som virkelig også boner ind på resultatet, og udvikler sig som forventet," siger direktøren.



/ritzau/FINANS