Detailkæden Macy's regner nu med et bedre 2018 end hidtil.



Den justerede indtjening per aktie ventes nu at at ligge mellem 4,10-4,30 dollar mod 3,95 dollar-4,15 dollar for hele året.



Det fremgår af kædens regnskab for tredje kvartal, skriver Bloomberg News.



Og det er mere end det, analytikerne ifølge et estimat fra Bloomberg havde ventet. De havde set den justerede indtjening lande på 4,03 dollar.



I kvartalet var den justerede indtjening per aktie 27 cent mod ventet 14 cent.



Aktien stiger 0,2 pct. i formarkedet.



