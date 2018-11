Starbucks vil fyre 5 pct af sine ansatte

Kaffebar-kæden Starbucks har i sinde at afskedige 350 ansatte - svarende til omkring 5 pct. af selskabets ansatte.



Det skriver avisen Wall Street Journal.



Selskabets planer om at afskedige 350 ansatte blev offentliggjort tirsdag og gælder ikke de ansatte, der arbejder i selskabets kaffebarer. Afskedigelserne er et udtryk for de problemer, som Starbucks har haft med at lokke kunder til selskabets amerikanske kaffebarer.



I et notat fra Starbucks' adm. direktør, Kevin Johnson, uddybes det, at det er ansatte i en række af selskabets afdelinger - heriblandt marketingafdelingen og teknologiudviklingsafdelingen - der vil blive afskediget.



Kevin Johnson udtaler til The Wall Street Journal, at ændringen har til formål at fokusere på færre områder og ændre, hvordan selskabets afdelinger arbejder.



"Jobændringerne, der blev annonceret i dag, er de mest signifikante i denne transformation," siger Starbucks til The Wall Street Journal.



Ændringen i selskabets struktur kommer i kølvandet på et notat, der blev givet til Starbucks' ansatte i september, hvori det fremgik, at selskabet stod foran en række ændringer.



Starbucks offentliggjorde tidligere på måneden sit årsregnskab, hvor selskabet kunne berette om en øget salgsvækst i USA. Den primære udfordring ligger dog ifølge Starbucks i at få flere gæster til selskabets kaffebarer.



