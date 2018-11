Mio. euro Q3 2018 Q3 2017 9M 2018 9M 2017 FY 2017 Nettoomsætning 253,6 252,7 795,6 801,6 1081,9 Organisk vækst (%) 2,6 3,4 3,3 3,1 3,7 EBITDA f.s.p 26,1 22,6 91,5 93,5 120,1 EBITDA-margin f.s.p (%) 10,2 8,9 11,5 11,7 11,1

% Ved Q3 2018 Før Q3 2018 Organisk vækst 2 2 EBITDA-Margin 11,5-12 11,5-12

Der var fremgang i driftsindtjeningen hos Nilfisk, der producerer rengøringsmaskiner, i årets tredje kvartal, mens nedskrivninger på forretningsdele og omkostninger til et spareprogram resulterede i et samlet underskud efter skat.Det viser selskabets regnskabs for tredje kvartal 2018 onsdag morgen.Omsætningen voksede en spids til 253,6 mio. euro fra 252,7 mio. euro i tredje kvartal sidste år, mens den organiske vækst endte på 2,6 pct. i kvartalet. Den var dermed lavere end niveauet på 3,4 pct. i samme periode året forinden.Der var fremgang i driftsresultatet før renter, skat samt af- og nedskrivninger (EBITDA) før særlige poster steg til 26,1 mio. euro fra 22,6 mio. euro i samme kvartal sidste år.Driftsmarginen (EBTIDA-marginen) før særlige poster fik også et løft til 10,2 pct. fra 8,9 pct. i tredje kvartal 2017.FLERE OMKOSTNINGER GIVER UNDERSKUDTil gengæld endte Nilfisk med et samlet underskud på 10 mio. euro i kvartalet, og det skyldes i høj grad af der i regnskabsperioden var særlige poster på 29,6 mio. euro.Til sammenligning kunne selskabet i tredje kvartal sidste år fremvise et overskud på 5,8 mio. euro.Tredje kvartal bød på en række større omkostninger - blandt andet som følge af at Nilfisk har solgt sin Outdoor-forretning og forretningen udstyr til skadeservice i USA tidligere i år.Nedskrivninger på de forretningsdele har medført omkostninger på 20,2 mio. euro i perioden, fremgår det af onsdagens regnskab, mens omkostninger til omstruktureringer i forbindelse med et nyt spareprogram løb op i 7,0 mio. euro.- I tredje kvartal har vi gennemført væsentlige strategiske initiativer, der understøtter en transformation og simplificering af Nilfisk. Vi har afsluttet to strategiske gennemgange sideløbende med, at vi har konsolideret og omstruktureret vores produktionsstruktur.- Det gør os i stand til at afvikle i alt fem produktionsenheder i 2018, hvilket reducerer kompleksiteten og understøtter vores fremtidige profitabilitet, siger Hans Henrik Lund, der er administrerende direktør hos Nilfisk, i regnskabet.FASTHOLDER FORVENTNINGERNilfisk fastholder forventningerne til 2018, der lyder på en organisk vækst i niveauet 2 pct. og en EBITDA-margin i den lave ende af intervallet 11,5-12 pct. før særlige poster.Forventningerne blev nedjusteret til det nuværende niveau den 11. oktober.Tabel for Nilfisks regnskab for tredje kvartal af 2018:Nilfisks forventninger til 2018:/ritzau/FINANS/ritzau/FINANS