Sanistål frasælger ståldivisionen for 450 mio. kr. Der ventes at komme flere bydere på banen til resten af selskabet.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Sanistål, som længe har været plaget af gæld, har siden finanskrisen levet på bankernes nåde og og senere fået bankerne som ejere. Et frasalg på 450 kr. af ståldivisionen betyder, at både Danske Bank, Nordea og Jyske Bank kan slippe af med deres uønskede investeringer.



Ifølge formanden Jens Jørgen Madsen har Sanistål fået flere henvendelser fra interesserede købere i løbet af årene, men fordi selskabets to forskellige forretninger er så tæt forbundet, har det spændt ben for et endeligt salg.



- Købere, der har kigget på Sanistål, har altid sagt, at vi skal have de to ting skilt ad, hvis vi skal have en fornuftig pris for aktiviteterne, siger Jens Jørgen Madsen til Jyllands-Posten Erhverv.



Saniståls forretning bestod før af både en grossistforretning og ståldivisionen, som nu er solgt.



Frederik Aakard, der er partner i Oaklins, mener også, at frasalget af ståldivisionen for Sanistål til at fremstå mere homogen. Flere faktorer, som svingende priser, store lagre og laver marginer, har gjort det svært for Sanistål at fortsætte med at drive en relativt mindre forretning.



/ritzau/FINANS