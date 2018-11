Ørsted sælger ti vindmøller til Hofor

De fleste flypassagerer kan genkende den lange, bløde bue af vindmøller, som man kan se ved indflyvningen til Københavns Lufthavn.



Og fra onsdag har halvdelen af møllerne. der har produceret strøm til københavnerne siden 2001, fået nye ejere.



Det er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor, der har købt møllerne fra det statslige energiselskab Ørsted - tidligere Dong - der har ejet møllerne siden 2003. Nu skal københavnernes egen forsyning altså stå for udvikling og vedligehold.



Målet er ifølge Hofor at forny møllerne og sikre den fremtidige produktion af grøn strøm til hovedstaden. Og det er teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager-Olsen (EL) enig i.



"Jeg er glad for, at Hofor køber Middelgrundsmøllerne tilbage. De er Københavns grønne vartegn og et symbol på byens stærke miljøprofil og vores ønske om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025."



"Det er naturligt, at ejerskabet til byens grønne vartegn ligger hos byens forsyningsselskab. Tilbagekøbet harmonerer desuden med kommunens og Hofors ønske om at drive og opføre flest mulige vindmøller i og nær København," siger hun i en pressemeddelelse.



Den anden halvdel af møllerne ejes fortsat af Middelgrundens Vindmøllelaug.



Middelgrundsmøllerne har tilladelse til at producere strøm frem til 2025. Hofors direktør Jan Kauffman forklarer, at man med købet vil sikre den grønne elproduktion efter dette årstal.



"Vi ønsker at forny møllerne, så den grønne elproduktion kan fortsættes efter 2025, hvor de nuværende vindmøller skal tages ned. De nye møller bliver nogenlunde samme størrelse, men mere effektive. Med tilbagekøbet håber vi at forlænge møllernes grønne elproduktion med yderligere 25 år," siger han i pressemeddelelsen.



Middelgrundsmøllerne producerer årligt cirka 90 millioner kilowattimer svarende til elforbruget i 30.000 københavnske husstande.



Møllerne er 105 meter høje og er af typen Bonus76.



/ritzau/