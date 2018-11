Genmab-optakt: Prognosen for Darzalex kommer under lup

Relateret indhold Artikler

Partneren Johnson & Johnsons skuffende salg af Genmabs kræftmiddel Darzalex i tredje kvartal kan have skabt en smule tvivl om Genmabs prognose for hele 2018.



Derfor kommer forventningerne under lup, når Genmab præsenterer regnskab for perioden onsdag kort efter børslukketid, vurderer Sydbank.



"Vi venter, som udgangspunkt at Genmab fastholder helårsprognosen. Vi udelukker dog ikke helt, at Genmab vil nedpræcisere forventningerne til markedssalget for Darzalex til den nedre del af forventningsintervallet om et markedssalg på 2,0-2,3 mia. dollar i kølvandet på de skuffende tal fra Johnson & Johnson," skriver Sydbank-analytiker Søren Løntoft Hansen i et notat op til regnskabet.



Vanen tro er der ingen spænding om salget af Darzalex, da Johnson & Johnson allerede i oktober offentliggjorde tallene. De viste en skuffende udvikling i perioden og et samlet salg af Darzalex på 498 mio. dollar mod estimeret 518 mio. dollar blandt analytikere, der følger Johnson & Johnson, ifølge Bloomberg.



Især salget uden for USA var lavere end ventet af analytikerne, hvilket skyldtes, at Johnson & Johnson gennemførte en prisjustering med tilbagevirkende kraft for omkring 50 mio. dollar.



Dermed skal der løbes stærkt i fjerde kvartal, hvis Johnson & Johnson skal nå toppen af Genmabs årsprognose om et samlet salg af Darzalex på 2-2,3 mia. dollar.



Efter tre kvartaler løber Johnson & Johnsons samlede omsætning af Darzalex op i 1441 mio. dollar, og der er dermed 559 mio. dollar op til bunden af prognosen og hele 859 mio. dollar op til toppen.



Estimater indsamlet af Genmab blandt 17 analytikere viser, at analytikerne regner med, at Darzalex når en samlet omsætning på 2101 mio. dollar i år og altså inden for spændet på 2-2,3 mia. dollar.



Genmab modtager procenter eller royalties af Johnson & Johnsons salg, og konsensus for den andel af indtægterne, der tilfalder Genmab, ligger tæt op af selskabets egen prognose. Analytikerne spår, at salget bliver 1780 mio. kr., mens Genmabs forventning er 1750 mio. kr.



Herudover viser konsensus, at analytikerne regner med, at Genmab får et driftsoverskud i år på 1399 mio. kr., hvilket er lige i midten af Genmabs prognose på 1300-1500 mio. kr.



/ritzau/FINANS