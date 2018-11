Emballageproducenten Brdr. Hartmann er ramt af den svage argentinske økonomi, der er ramt af hyperinflation. Men alligevel er koncernen meget glad for at være i det sydamerikanske land.



"Vores forretning i Argentina har det faktisk rigtigt godt, hvis vi ser bort fra hyperinflationen. Det er et marked, vi er rigtig glade for at være på," siger Torben Rosenkrantz-Theil, der er administrerende direktør i Hartmann, til Ritzau Finans.



Hartmanns tre fabrikker i Argentina fremstiller ægge- og frugtemballage, og aktiviteterne udgør under 10 pct. af det samlede emballagesalg i Hartmann.



Hyperinflation førte til nedjustering



Af regnskabet fremgår det, at der i 2018 er skabt en kraftig vækst i emballagesalget og også en forbedring i produktionseffektiviteten i landet.



"Grundlæggende er den argentinske forretning sund, og den har det godt. Og det er et marked, hvor vi fortsat ønsker at være," siger direktøren.



Blandt andet den argentinske hyperinflation var medvirkende til, at Hartmann i oktober valgte at nedjustere forventningerne til hele 2018 til en omsætning på 2,1-2,2 mia. kr., hvilket er 100 mio. kr. mindre end tidligere.



Overskudsgraden ventes fortsat at være på 10 pct. for hele 2018, efter at den i tredje kvartal landede på 5,4 pct. mod 12,4 pct. i perioden 2017. Både forventningen til overskudsgraden og tallet for kvartalet er opgjort eksklusive justeringen for hyperinflation.



Regner man korrektionen for hyperinflation på 39 mio. kr. med, var overskudsgraden i tredje kvartal på bare 2,9 pct.



Argentinas inflationsrate har i år været over 30 pct., og dermed er landet teknisk set ramt af hyperinflation. Landet har - siden Hartmann kom til i 2015 - haft en årlig inflation i niveauet 25 pct. - men i maj røg den over de 30 - og over hele året ligger den gennemsnitlige inflation på 29 pct., når man kigger på perioden fra januar til og med september.