Italiensk telegigant smider direktør på porten efter strid mellem aktionærer

Topchefen i den italienske telekæmpe Telecom Italia, Amos Genish, er blevet fjernet fra sin post efter en strid mellem selskabets to største aktionærer.Det skriver Bloomberg og i en meddelelse på sin hjemmeside bekræfter Telecom Italia, at der nu skal findes en ny adm. direktør."TIM's (Telecom Italia, red.) bestyrelse mødtes i dag og besluttede ved flertal med omgående virkning at tilbagekalde alle beføjelser for direktør Amos Genish, og give mandat til formanden til at løse yderligere forpligtelser i forhold til det eksisterende samarbejdsforhold med Genish," lyder det i meddelelsen.Ifølge Bloomberg skyldes det uenighed om, hvordan selskabet vil udskille sit fastnetnetværk. Den største aktionær Vivendi, der hentede Amos Genish ind som topchef, ser helst, at Telecom Italia beholder kontrollen over netværket, mens den næststørste aktionær Elliot Management Corp. helst ser et frasalg af mere end 51 pct. af forretningsområdet.Siden Elliott købte sig ind i Telecom Italia i marts, har selskabet sendt blandede signaler om, hvorvidt der var opbakning til Genish, skriver Bloomberg.Ifølge Reuters har Elliott fået kontrol over bestyrelsen, og på en telekonference tirsdag om Amos Genishs stilling, stemte majoriteten altså imod ham.Over for Reuters kalder en talsmand for Vivendi det for "en ond og kynisk manøvre" af nogle bestyrelsesmedlemmer, der i hemmelighed har arbejdet mod Genish for at overbevise bestyrelsen, mens han var væk på forretningsrejse."Vi fordømmer destabiliseringen bag denne beslutning og de skammelige metoder. Vi forbeholder os alle vores rettigheder til at forsvare alle aktionærernes interesser," siger Vivendi-talsmanden til Reuters.Bestyrelsesformanden Fulvio Conti tager over som adm. direktør, indtil en ny er på plads. Bestyrelsen skal mødes 18. november for at finde en afløser, skriver Telecom Italia i en meddelelse.