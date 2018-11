Facebook mislykkedes med overvågning af selskabets partnere

Facebooks overvågning af elektronikproducenter mislykkedes, efter at selskabet havde givet samarbejdspartnere adgang til personlig data fra flere hundrede millioner brugere.



Det skriver The New York Times.



Facebooks utilstrækkelige overvågning af samarbejdspartnernes adgang til personlig data blev opdaget af virksomhedens persondata monitor i 2013, som var godkendt af regeringen. Selv om hullet i adgangen til brugernes personlige oplysninger allerede blev opdaget for fem år siden, blev det ikke oplyst til Facebook-brugere. De fleste havde ikke givet selskabet direkte tilladelse til at persondata.



Detaljerne omkring den utilstrækkelig overvågning kom frem i et brev, som Facebook i sidste måned sendte til senator Ron Wyden.



I brevet blev det uddybet, at Facebook havde lavet aftaler omkring deling af persondata med syv producenter, for at kunne udbyde hvad selskabet kalder for en Facebook-oplevelse, som indeholdt blandt andet forbrugertilpasset software.



Nogle af partnerskaberne, som går helt tilbage til 2010, gik under en aftale med handelskommissionen fra 2011, som forsøgte at føre tilsyn med virksomhedernes brug af privatdata.



Facebook har på det seneste indgået mange flere lignende datadelings aftaler, som selskabet lige så stille begyndte at lukke ned igen, efter at det i foråret blev afsløret, at Facebook havde tilladt Cambridge Analytica at indhente personlig information fra flere millioner personer. Cambridge Analytica brugte en del af den personlige data i et forsøg på at hjælpe Donald Trumps valgkampagne tilbage i 2016.



/ritzau/FINANS