Boeing tilbageholdt information omkring potentielle problemer, som kunne opstå på grund af et nyt sikkerhedssystem, siger sikkerhedseksperter.



Det skriver The Wall Street Journal.



Det automatiske system, som er installeret på Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 modellerne, skal forsøge at hjælpe piloterne med at undgå at løfte maskinens snude for højt. Men systemet kan i nogle tilfælde i stedet trække flyet så kraftigt nedad, at piloterne ikke kan rette op på flyet igen.



Det kan endda ske, selv hvis piloterne flyver manuelt, og ikke forventer at systemerne overtager styringen.



Advarslen fra eksperterne kommer som en overraskelse for mange piloter, som flyver den seneste model. Hverken piloter eller direktører for flyselskaber er blevet oplyst om denne ændring i de nye modeller og var derfor heller ikke forberedte på, hvordan de skulle håndtere systemet.



- Det er ikke særlig smart at sætte et system i et fly og ikke underrette piloter, som skal styre flyene, specielt når det drejer sig om flyets sikkerhedssystemer, siger flykaptajn Mike Michaelis til The Wall Street Journal.



En nærtstående kilde, der er bekendt med detaljerne omkring sagen, fortalte, at de nye systemer ikke var fremhævet i noget undervisningsmateriale eller i de lange diskussionerne mellem piloter og lovgivere.



/ritzau/FINANS