Den tyske vindmølleproducent Nordex, der konkurrer med Vestas, har efter årets første ni måneder måtte se sig nødsaget til at præcisere forventningerne til helåret.



Nu venter selskabet, at det konsoliderede salg for 2018 vil lande i den lave ende af det tidligere udmeldte interval på mellem 2,4 og 2,6 mia. euro, samt at overskudsgraden (EBITDA-marginen) også vil ende i den lave ende af det allerede udmeldte interval på mellem 4 og 5 pct.



Præciseringen følger efter ni måneder, hvor Nordex har set omsætning, driftsoverskud før renter, skat samt af- og nedskrivninger (EBITDA) såvel som mængden af installeret kapacitet falde sammenlignet med samme periode året før.



Til den positive side kan Nordex glæde sig over, at både ordreindtaget og ordrebogen er en del større efter dette års første ni måneder sammenlignet med sidste år.



- Vi modtog et stort antal af ordrer fra forskellige markeder rundt om i verden, hvilket gav os et sundt og diversificeret miks af ny forretning.



- Dette vil gøre os i stand til at fortsætte med at kompensere for midlertidig svaghed i enkelte markeder, som det i øjeblikket er tilfældet i særlige europæiske regioner, siger José Luis Blanco, administrerende direktør for Nordex, i en meddelelse.



