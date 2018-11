DSV's tidligere opkøbsmål løfter salget men taber en del indtjening

Ceva Logistics, der tidligere har været et opkøbsemne for danske DSV, er vokset på omsætningen i løbet af tredje kvartal, omend det ikke har været nok til at løfte indtjeningen.



Det justerede driftsoverskud før renter, skat samt af- og nedskrivninger (EBITDA) endte i tredje kvartal på 55 mio. dollar mod 85 mio. dollar i samme kvartal sidste år, hvilket er et fald på 35,3 pct. Det store indtjeningsfald har været påvirket af ekstraordinære udgifter i Contract Logistics-forretningen i Italien, skriver Ceva Logistics i regnskabet.



Mens indtjeningen bakkede, så var der fremgang på toplinjen, hvor logistikselskabet hentede en omsætning på 1810 mio. dollar mod 1782 mio. dollar i samme kvartal sidste år, hvilket svarer til en stigning på 1,6 pct.



Sammen med regnskabet for tredje kvartal fastholder Ceva Logistics sine mellemlange målsætninger om at vokse mere end markedet på omsætningen samt at øge overskudsgraden (EBITDA-marginen) til minimum 4 pct. fra realiseret 3,3 pct. i fjor.



- Når vi kigger fremad, så er vi trygge ved, at vi vil fortsætte med at forbedre vores forretning og realisere vores forventninger på mellemlang sigt.



- Mere vigtigt planlægger vi at intensivere samarbejdet med vores strategiske partner CMA CGM, hvilket vil bringe yderligere værdi til vores aktionærer, siger Xavier Urbain, der er administrerende direktør for Ceva Logistics, i regnskabet.



Over to gange har DSV i løbet af efteråret forsøgt at få accepteret et tilbud på Ceva Logistics, men det er begge gange blevet afvist af selskabet. I stedet har Ceva Logistics udvidet samarbejdet med storaktionæren CMA CGM, som i den forbindelse har tilbudt de eksisterende Ceva-aktionærer at købe deres aktier for 30 schweizerfranc stykket.



- Cevas bestyrelse tror meget på, at partnerskabet med CMA CGM vil give en attraktiv værdi til aktionærerne på mellemlang og lang sigt.



- Ceva Logistics og CMA CGM er blevet enige om, at Ceva Logistics vil forblive et børsnoteret selskab med et armlængdes forretningsforhold til CMA CGM, skriver Ceva i regnskabet.



Da DSV aflagde regnskab for tredje kvartal for nogle uger siden, fortalte topchef Jens Bjørn Andersen, at han ikke så det som umuligt for selskabet at aflægge et nyt bud på Ceva Logistics, men at han samtidig ikke så det som særligt sandsynligt.



