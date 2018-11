Nordea: Ny storinvestor på vej ind

Relateret indhold Artikler

Den svenske storinvestor og aktivistfond Cevian Capital overvejer at købe en større aktieandel i storbanken Nordea.



Det skriver den svenske erhvervsavis Dagens Industri (DI) uden at sætte navn på sine kilder.



"Ifølge DI's kilder har Cevian Capital brugt meget tid og mange ressourcer på at skabe sig en forståelse af såvel Nordea som bankens konkurrenter. Efter hvad DI erfarer, har Cevian forberedt sig på, hvordan aktivistfonden skal agere, hvis den bliver en større ejer i Nordea," skriver avisen.



Avisen spekulerer dog, i at Cevian allerede kan have købt noget op i Nordea, da den schweiziske investeringsbank UBS' afdeling i London gennem september og oktober har lagt 34 mio. aktier i Nordea i depot for en ukendt kunde. Det er dog uklart, om det er Cevian, som er ejeren. DI peger dog på, at Cevian brugte samme metode, da man i 2017 gik ind i Ericsson. Posten svarer til 0,83 pct. af aktierne i Nordea og har en værdi af cirka 3 mia. svenske kr.



Christer Gardell afviser at kommentere historien over for Dagens Industri.



Cevian har tidligere satset på finans- og forsikringssektoren med ejerandele i Skandia, Intrum Justitia, Danske Bank og Swedbank og med stor succes, skriver avisen, men fonden med Christer Gardell i spidsen har også tjent godt på investeringer uden for sektoren i eksempelvis Volvo og Ericsson.



